Werner, Kimmich und ein "witziger Zufall"

Sa, 04.09.2021, 14.17 Uhr

Für die Nationalspieler Timo Werner und Joshua Kimmich ist der aktuelle Länderspiel-Lehrgang eine vergnügliche Reise in die Vergangenheit. Wie Kimmich am vergangenen Mittwoch berichtete am Samstag auch Werner, dass er im Stuttgarter Pressekonferenzraum seinen Abiball gefeiert habe.