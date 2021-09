Kanutin Müller feiert zweites Gold: "Etwas Besonderes"

Sa, 04.09.2021, 18.35 Uhr

Edina Müller hat sich bei den Paralympischen Spielen in Tokio ihre erste Goldmedaille im Kanu gesichert. Am Abend lief Lindy Ave über 400m überraschend zur 13. deutsche Goldmedaille - und das in Weltrekordzeit. Bei Beiden kannte die Freude im Anschluss keine Grenzen.