NFL-Profi Johnson: Traum von Patriots-Spiel in Deutschland

Mi, 08.09.2021, 09.44 Uhr

Der deutsche Football-Profi Jakob Johnson wünscht sich sehnlichst ein NFL-Spiel seiner New England Patriots in Deutschland. "Ich versuche, jeden hier zu bearbeiten, dass die Patriots den Zuschlag erhalten", sagte der Fullback aus Stuttgart. Spätestens 2023 soll ein NFL-Spiel in Deutschland stattfinden.