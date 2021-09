Fragen und Antworten zur neuen NFL-Saison

Mi, 08.09.2021, 14.46 Uhr

Die NFL startet in der Nacht zu Freitag in ihre neue Saison. Vor dem Auftakt wurde viel über Corona-Regeln und Impfquoten diskutiert. Zwei deutschen Profis winken regelmäßige Einsätze, sportlich jagen mal wieder alle Tom Brady. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Start in die neue Spielzeit.