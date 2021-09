Überraschung perfekt: Teenie-Duell im US-Open-Finale der Frauen

Fr, 10.09.2021, 08.48 Uhr

Teenie-Finale in New York: Die 19 Jahre alte Kanadierin Leylah Fernandez sowie die ein Jahr jüngere Britin Emma Raducanu spielen völlig überraschend um den letzten Grand-Slam-Titel des Jahres. Ein so jung besetztes Finale bei einem Major hatte es zuletzt 1999 gegeben.