Spektakel in Leverkusen: Haaland rettet Dortmund

Spektakel in Leverkusen: Haaland rettet Dortmund

Sa, 11.09.2021, 17.47 Uhr

Borussia Dortmund hat seinem neuen Trainer Marco Rose zum 45. Geburtstag einen spektakulären Sieg geschenkt. In einem Spiel mit offenem Visier setzte sich der BVB bei Bayer Leverkusen mit 4:3 (1:2) durch und zog in der Tabelle mit neun Punkten an der Werkself vorbei, die unter Gerardo Seoane erstmals verlor.