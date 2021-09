Weiter verletzt: Ibrahimovic fehlt Milan auch gegen Atlético

Mo, 27.09.2021, 16.54 Uhr

Zlatan Ibrahimovic fehlt AC Mailand auch in der Champions League gegen Atlético Madrid. Der 39-Jährige wird wegen seiner Achillessehnenreizung aber wohl nicht nur im Heimspiel gegen den spanischen Meister am Dienstag, sondern auch in der Liga am Sonntag gegen Florenz ausfallen.