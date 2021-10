Dominik Koepfer ist in Indian Wells ausgeschieden.

Tennis Koepfer verliert Auftaktmatch in Indian Wells

Indian Wells. Tennis-Profi Dominik Koepfer ist beim Masters-Turnier in Indian Wells in der ersten Runde ausgeschieden. Gegen den Finnen Emil Ruusuvuori unterlag der 27-Jährige 7:6 (7:3), 2:6, 0:6.

Bei dem mit 8,76 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien sind aus deutscher Sicht noch Olympiasieger Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff dabei. Zverev durch ein Freilos und Altmaier stehen bereits in der zweiten Runde. Struff spielt im Anschluss an Koepfers Niederlage sein Erstrundenduell mit Daniel Elahi Galan aus Kolumbien.

© dpa-infocom, dpa:211008-99-533553/3