FC Bayern: Katar-Entscheidung nach der WM 2022

So, 05.12.2021, 14.38 Uhr

Bayern München sieht in der kritischen Frage nach einer Verlängerung seiner umstrittenen Partnerschaft mit Qatar Airways keine Eile und will eine Entscheidung erst nach der WM 2022 fälle. Vorstandschef Oliver Kahn wolle dabei "gar nichts ausschließen". Also auch nicht eine Verlängerung über das Vertragsende 2023 hinaus.