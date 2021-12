Debüt geglückt: Rangnick gewinnt erstes Spiel mit United

So, 05.12.2021, 17.04 Uhr

Im Old Trafford hat Ralf Rangnick sein England-Abenteuer mit einem historischen Sieg begonnen. Bei seinem Debüt als Teammanager des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United feierte der 63-Jährige ein 1:0 gegen Crystal Palace und gewann als erster Deutscher sein erstes Spiel an der Seitenlinie in der Premier League.