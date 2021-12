Auf Ballhöhe! Die Geschichten zum 15. Spieltag

Do, 09.12.2021, 19.08 Uhr

Freiburg-Kapitän Christian Günter bestreitet sein 250. Bundesliga-Spiel, die letzten 93 davon stand er ununterbrochen in der Startelf. Union Berlins Rekordtorschütze Taiwo Awoniyi will seine Bestmarke weiter ausbauen und Domenico Tedesco kehrt zurück in die Bundesliga. Hier kommen die Geschichten zum 15. Spieltag.