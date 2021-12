NHL: Fünfte Niederlage in Folge für Draisaitl und Oilers

So, 12.12.2021, 10.28 Uhr

Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers stecken in der Krise. Die Kanadier kassierten beim 1:3 gegen die Carolina Hurricanes die fünfte Niederlage in Folge in der NHL. Tim Stützle war als einziger Deutscher erfolgreich und konnte sich mit den Ottawa Senators 4:0 gegen Tampa Bay Lightning durchsetzen.