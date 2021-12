Irres WM-Finale: Verstappen entthront Hamilton in letzter Runde

So, 12.12.2021, 16.11 Uhr

Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister. Der 24-jährige Niederländer sicherte sich den Titel durch seinen Sieg beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi. In der allerletzten Runde zog er an seinem Erzrivalen Lewis Hamilton im Mercedes vorbei.