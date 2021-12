Formel 1: Mercedes verzichtet auf Berufung - Verstappen bleibt Weltmeister

Do, 16.12.2021, 11.49 Uhr

Lewis Hamiltons Mercedes-Team verzichtet nach dem umstrittenen Formel-1-Finale nun doch auf eine Berufung, Max Verstappens erster Weltmeistertitel gerät damit nicht mehr in Gefahr. Wie die Silberpfeile am Donnerstag mitteilten, werden sie nicht mehr gegen das Ergebnis des letzten Saisonrennens in Abu Dhabi vorgehen.