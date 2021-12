Liverpool-Partie am Boxing Day abgesagt - auch Watford spielt nicht

Liverpool-Partie am Boxing Day abgesagt - auch Watford spielt nicht

Do, 23.12.2021, 14.47 Uhr

Doch kein Spiel für Jürgen Klopp und den FC Liverpool am Boxing Day: Wie die Premier League am Donnerstag mitteilte, ist die Partie am Sonntag gegen Leeds United aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. Auch das Spiel zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Watford, das ebenfalls für den zweiten Weihnachtstag geplant war, findet nicht statt.