Geiger auf Platz zwei in Oberstdorf-Quali - Wellinger muss zuschauen

Di, 28.12.2021, 19.13 Uhr

Weltcup-Spitzenreiter Karl Geiger hat in der Qualifikation zum Auftaktspringen der 70. Vierschanzentournee in Oberstdorf viel Selbstvertrauen getankt. Der Lokalmatador landete bei wechselhaften Windverhältnissen mit 127,5 m auf Platz zwei und darf am Mittwoch mit einem guten Gefühl in die "Mission Tourneesieg" starten.