Nach 47 Tagen: Kimmich zurück auf dem Bayern-Trainingsplatz

Mo, 03.01.2022, 17.32 Uhr

Mit Rückkehrer Joshua Kimmich und einigen Coronasorgen ist Bayern München am Montag verspätet in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Nationalspieler Kimmich stand am Nachmittag nach 47 Tagen Corona-Pause erstmals wieder mit seinen Teamkollegen auf dem Platz.