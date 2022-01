Welttrainer: Tuchel, Guardiola und Mancini sind Finalisten

Der Trainer des FC Chelsea, Thomas Tuchel, steht am Spielfeldrand und coacht seine Mannschaft.

Berlin. Thomas Tuchel kann sich Hoffnungen auf die Auszeichnung zum FIFA-Welttrainer des Jahres machen.

Der 48 Jahre alte Coach des FC Chelsea ist einer der drei Finalisten, wie der Fußball-Weltverband am Donnerstag mitteilte. Neben Tuchel haben es auch Manchester Citys Trainer Pep Guardiola und Italiens Nationalcoach Roberto Mancini unter die letzten Drei geschafft.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tuchel hat in der vergangenen Saison mit dem englischen Premier-League-Club die Champions League und den UEFA-Supercup gewonnen. Ex-Bayern-Coach Guardiola (50) führte Manchester zum dritten Mal zum englischen Meistertitel sowie zum Gewinn des Ligapokals, Mancini (57) holte mit Italien den EM-Titel.

Im vergangenen Jahr war Tuchel von der UEFA als Europas Trainer des Jahres 2020/21 ausgezeichnet worden. Dort hatte er sich gegen Mancini und Guardiola durchgesetzt.

Der Weltverband FIFA kürt am 17. Januar in Zürich in verschiedenen Kategorien die Besten des Jahres.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-614674/2