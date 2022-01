Rafael Nadal posiert nach seinem Sieg in Melbourne mit Trophäe.

ATP Nadal glückt mit Sieg in Melbourne perfektes Comeback

Melbourne. Rafael Nadal hat ein optimales Comeback auf der ATP-Tour gefeiert und sich bestens auf die Australian Open eingestimmt.

Der spanische Tennisprofi gewann in Melbourne das Endspiel gegen den amerikanischen Qualifikanten Maxime Cressy mit 7:6 (8:6), 6:3. Damit holte der 35-Jährige seinen insgesamt 89. Titel, nachdem er zuletzt im Mai 2021 in Rom ein Turnier für sich entschieden hatte.

Für Nadal war es der erste Turnier-Auftritt seit August 2021. Danach hatte er wegen einer komplizierten Verletzung am Fuß pausieren müssen. Die mit 521.000 Dollar dotierte Veranstaltung in Melbourne diente der Vorbereitung auf die Australian Open. Das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 17. Januar.

