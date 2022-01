Weltfußballer-Wahl: Lewandowski will sich gegen Messi durchsetzen

So, 16.01.2022, 12.52 Uhr

Top-Torjäger Robert Lewandowski hofft darauf, am Montag wie im Vorjahr von der FIFA zum Weltfußballer gekürt zu werden. Der Bayern-Star konkurriert mit Weltstar Lionel Messi und Liverpool-Ausnahmespieler Mohamed Salah um die Auszeichnung "The Best".