Chancenlos: Kohlschreiber bei Australian Open gescheitert

Do, 20.01.2022, 08.23 Uhr

Philipp Kohlschreiber ist bei den Australian Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 38-Jährige war am Donnerstag chancenlos gegen den an Position 15 gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut. Somit steht nur ein Deutscher in der dritten Runde Down Under.