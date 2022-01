Biathlet Benedikt Doll gewinnt sensationell den Massenstart

Der DSV-Biathlet Benedikt Doll gewinnt den Massenstart beim Weltcup in Antholz.

Ex-Weltmeister Benedikt Doll hat in dieser Saison sein erstes Weltcup-Rennen im Biathlon gewonnen. Im Massenstart von Antholz setzte sich der 31-Jährige klar vor dem zwölfmaligen Weltmeister Johannes Thingnes Bö durch.

Nach nur einem Schießfehler lag Doll im letzten Männer-Einzelrennen vor Olympia 31,3 Sekunden vor dem Norweger, der dreimal in die Strafrunde musste. Für Doll war es der insgesamt dritte Weltcup-Sieg. Dritter wurde der Norweger Sturla Holm Laegreid (3 Fehler). In der vergangenen Woche war Doll bereits Sprint-Zweiter beim Heimweltcup in Ruhpolding geworden.

"Ich bin unfassbar glücklich", sagte Doll nach seinem ersten Sieg seit über zwei Jahren in der ARD. "Es ist richtig schön, dass es mit dem Sieg aufging und nicht nur mit einem Podestplatz", meinte der Skijäger, der zuletzt am 19. Dezember 2019 den Sprint von Le Grand-Bornand gewonnen hatte.

Biathlon: Kühn wird 19. – Rees auf Rang 21

Johannes Kühn kam bei seinem Comeback nach seiner Corona-Zwangspause auf Platz 19. Der 30-Jährige hatte nach sechs Strafrunden 3:21,4 Minuten Rückstand auf seinen Mannschaftskollegen ganz oben auf dem Podest. Roman Rees, der ebenfalls sechs Fehler verbuchte, beendete das 15-Kilometer-Rennen auf Rang 21 mit 3:33 Minuten Rückstand.

"Mir ging es nie wirklich schlecht, aber ich habe doch zwei Tage ein bisschen Husten gehabt", berichtete Kühn über seine Corona-Erfahrungen. Seit Mittwoch letzter Woche sei alles wieder gut. "Das Rennen ist eigentlich dazu da, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Und dann die nächsten zwei Wochen bestmöglich zu nutzen", sagte Kühn, der im Dezember in Hochfilzen den Sprint gewonnen hatte.