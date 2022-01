Nach Herz-Drama: Eriksen vor Rückkehr in die Premier League

Nach Herz-Drama: Eriksen vor Rückkehr in die Premier League

Mo, 24.01.2022, 12.23 Uhr

Sieben Monate nach seinem Herzstillstand bei der EM steht Christian Eriksen vor der Rückkehr in die Premier League. Laut "The Athletic" heuert der Däne beim FC Brentford an.