NHL: Stützle trifft in der Verlängerung gegen Draisaitls Oilers

NHL: Stützle trifft in der Verlängerung gegen Draisaitls Oilers

Di, 01.02.2022, 07.55 Uhr

Jungstar Tim Stützle hat das deutsche Duell in der NHL mit Leon Draisaitl für sich und seine Ottawa Senators entscheiden. Der 20-Jährige, der seine zweite Saison in der NHL spielt, erzielte beim 3:2 gegen die Edmonton Oilers den Siegtreffer in der Verlängerung.