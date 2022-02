Für 5 Pfund: Englisches Pub-Team holt Roberto Carlos

Di, 01.02.2022, 16.27 Uhr

Weltmeister Roberto Carlos hat am "Deadline Day" einen neuen Verein gefunden. Das englische Pub-Team 'Bull in the Barne United' ersteigerte den ehemaligen Weltstar bei Ebay für fünf Pfund. Roberto Carlos wird für einen guten Zweck in einem Spiel des Hobby-Teams auflaufen.