"Spiele der Schande": Weltweite Olympia-Proteste gegen China und das IOC

Fr, 04.02.2022, 10.29 Uhr

"No Olympics", "Spiele der Schande" oder "Völkermord-Spiele": Kurz vor der Eröffnungsfeier in Peking haben weltweit Menschen gegen die Olympischen Winterspiele in China protestiert. Die Aktivisten in Los Angeles, Neu Delhi und Lausanne haben dabei auf die prekäre Menschenrechtslage in dem Gastgeberland aufmerksam gemacht.