"Eine Propagandashow" - Olympia-Proteste in Berlin

"Eine Propagandashow" - Olympia-Proteste in Berlin

Fr, 04.02.2022, 15.13 Uhr

Die Demonstranten hielten ihre Plakate entschlossen und voller Stolz in die Höhe. In Los Angeles, Neu Delhi oder Berlin oder Lausanne. Die Olympischen Winterspiele in Peking sollen die Menschenrechtsverletzungen nicht überstrahlen. Vor dem Brandenburger Tor im Zentrum Berlins setzten sich knapp 30 Demonstranten für ein Boykott der Spiele ein.