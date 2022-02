Erst Gold, dann Fahnenträger: Margis führt Team D bei der Abschlussfeier ins Stadion

Sa, 19.02.2022, 07.43 Uhr

Bobanschieber Thorsten Margis wird die deutsche Fahne bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele in Peking tragen. Das gab DOSB-Präsident Thomas Weikert am Samstag in Peking bekannt.