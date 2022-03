Motorrad-WM: Fragen und Antworten zur Saison 1 nach Rossi

Fr, 04.03.2022, 18.22 Uhr

An diesem Wochenende startet die Motorrad-WM in ihre neue Saison. Es ist die erste nach der Ära des neunmaligen Weltmeisters Valentino Rossi. Der Auftakt findet in Doha statt. Alle wichtigen Fragen und Antworten gibt es hier.