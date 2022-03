Teamchef Michael Kohlmann: "Wenn es in Deutschland wäre, dann wäre das natürlich eine Riesensache".

Sieg in Brasilien

Sieg in Brasilien Davis-Cup-Team hofft auf Gruppenphase in Deutschland

Rio de Janeiro. Nach dem Einzug in die Gruppenphase des Davis Cups hofft die deutsche Mannschaft auf eine Ausrichterrolle für eine der vier Gruppen.

"Wenn es in Deutschland wäre, dann wäre das natürlich eine Riesensache und für alle bei uns im Team ein Riesen-Highlight", sagte Teamchef Michael Kohlmann in Rio de Janeiro nach dem 3:1 im Erstrundenduell in Brasilien.

Die Gruppenphase findet vom 14. bis 18. September an vier noch zu bestimmenden Orten statt. Der Deutsche Tennis Bund hat bereits verlauten lassen, dass er eine Bewerbung für eine der vier Gruppen prüft. Die ersten beiden der vier Vierer-Gruppen qualifizieren sich dann für die Endrunde, die für den 23. bis 27. November terminiert ist. Auch hierfür steht der Austragungsort noch nicht fest.

© dpa-infocom, dpa:220306-99-404295/2