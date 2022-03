NHL: Nächste Pleite für Edmonton und Draisaitl

Di, 08.03.2022, 10.04 Uhr

Eishockeystar Leon Draisaitl steuert mit den Edmonton Oilers in die erste kleinere Krise unter dem neuen Coach Jay Woodcroft. Das 1:3 bei den Calgary Flames bedeutete für die Kanadier die dritte Pleite in der NHL in Serie.