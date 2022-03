Premier League Klopp will nach Sieg gegen Arsenal noch nicht an City denken

London. Trotz des auf einen Punkt geschmolzenen Rückstands auf den Tabellenführer will sich Liverpool-Trainer Jürgen Klopp noch nicht mit dem Spitzenspiel gegen Manchester City im April beschäftigen.

"Ich weiß, dass die einzige Chance, die wir haben, die ist, eine unfassbare Menge an Fußballspielen zu gewinnen - weil unser Gegner eine unfassbare Menge an Fußballspielen gewinnt", sagte Klopp nach dem 2:0 des FC Liverpool beim FC Arsenal. "In den vergangenen Jahren haben wir uns auf verrückte Levels angetrieben", sagte er. Aber man kämpfe derzeit nicht gegen Manchester City, "wir spielen gegen City erst in drei oder vier Wochen". Das Duell der beiden Topteams findet am 10. April statt.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach jeweils 29 Spielen liegt nur ein Zähler zwischen Manchester City an der Spitze der Premier League und dem FC Liverpool. Der drittplatzierte FC Chelsea, der am Mittwoch das Viertelfinale der Champions League erreichte, folgt mit nun schon zehn Zählern Rückstand auf Liverpool.

Diogo Jota (54. Minute) und der frühere Bundesligaprofi Roberto Firmino (62.) brachten die Gäste in der zweiten Hälfte binnen weniger Minuten auf Erfolgskurs gegen Arsenal, nachdem Torhüter Alisson Becker zunächst einen Rückstand verhindert hatte. Für Liverpool war es in der Liga bereits der neunte Erfolg nacheinander.

"Das gibt einem natürlich Momentum, aber Momentum ist die zerbrechlichste Blume auf diesem Planeten: Es muss nur jemand an dir vorbeilaufen und drauf treten und es ist vorbei und du musst wieder dafür arbeiten, das Momentum zurück zu bekommen", sagte Klopp.

© dpa-infocom, dpa:220317-99-554441/2