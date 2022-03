"Neue Ära": Terry will Anteile an Chelsea erwerben

Sa, 19.03.2022, 21.45 Uhr

Ex-Kapitän John Terry will Anteilseigner beim Champions-League-Sieger FC Chelsea werden. Wie der 41-Jährige am Samstagabend bei Twitter bestätigte, plant er, mit dem Konsortium "The True Blues" für rund 250 Millionen Pfund zehn Prozent des englischen Fußball-Topklubs zu erwerben.