WNBA-Draft: Nyara Sabally will ihrer Schwester folgen

Di, 29.03.2022, 10.40 Uhr

Nyara Sabally will künftig ihr Glück in der WNBA suchen. Die jüngere Schwester von Nationalspielerin Satou Sabally gab ihren Abschied vom College-Team Oregon Ducks und ihre Anmeldung für den WNBA-Draft am 11. April bekannt.