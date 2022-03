Senegal und Ghana fahren zur WM - auch Kamerun, Marokko und Tunesien qualifiziert

Mi, 30.03.2022, 09.44 Uhr

Kontinentalmeister Senegal in einem bizarren Elfmeter-Thriller, Kamerun nach einem Krimi, Ghana, Marokko und Tunesien haben die afrikanischen Tickets zur WM in Katar gelöst. Die Play-off-Partien wurden zum Teil erst in spannenden Schlussphasen entschieden.