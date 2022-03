WM-Quali: Brasilien und Argentinien mit Rekorden - Peru wahrt WM-Chance

Mi, 30.03.2022, 11.56 Uhr

Südamerikas Fußball-Giganten können mit breiter Brust auf die Gruppen-Auslosung zur WM-Endrunde am Freitag in Doha schauen. Während Brasilien auf dem Weg nach Katar einen neuen Punkterekord in den südamerikanischen Eliminatorias einfuhr, stellte Argentinien eine drei Jahrzehnte alte Bestmarke von 31 Auftritten ohne Niederlage ein.