WM-Auftakt des DFB-Teams gegen Japan am Nachmittag

Sa, 02.04.2022, 19.22 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft beginnt ihre WM-Mission in Katar am 23. November mit dem ersten Gruppenspiel gegen Japan. Vier Tage später muss die Flick-Elf gegen Spanien ran - am 1. Dezember wartet dann Costa Rica oder Neuseeland.