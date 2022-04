Bester deutscher Torschütze der PL: Gündogan überholt Özil

So, 03.04.2022, 13.24 Uhr

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat sich an die Spitze der deutschen Torjäger in der Premier League geschossen. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler von Manchester City erzielte am Samstag seinen 34. Treffer in Englands Top-Liga und ließ damit Mesut Özil hinter sich.