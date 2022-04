Draisaitl erzielt 50. Tor und 100. Scorerpunkt dieser Saison

Anaheim. Leon Draisaitl hat sein 50. Saisontor in der NHL erzielt und weiter alle Chancen auf die Titel als bester Torjäger und bester Scorer.

Der Eishockey-Nationalspieler traf beim 6:1 der Edmonton Oilers gegen die Anaheim Ducks zum Endstand und bereitete ein weiteres Tor vor. In der Torjägerliste liegt er mit einem Treffer Rückstand hinter Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs, in der Scorerwertung hat er mit 101 Punkten vier weniger als sein Teamkollege Connor McDavid.

"Ich bin stolz und sehr glücklich damit, keine Frage. Aber das zeigt auch, wie großartig meine Mitspieler sind. Die bekommen mich in diese Positionen und geben mir den Puck, das ist eine selbstlose Gruppe", sagte Draisaitl. Es ist das zweite Mal in seiner Karriere, dass er in einer Saison mindestens 50 Tore erzielt hat. Der Sieg festigte Rang drei in der Pacific-Divison und damit das Ticket für die Playoffs. Vor zwei Jahren war Draisaitl als erster deutscher Eishocke-Profi bereits der beste Scorer in der National Hockey League.

