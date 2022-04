Zverev trotz frühem Miami-Aus wieder Weltranglistendritter

Mo, 04.04.2022, 09.53 Uhr

Alexander Zverev ist trotz seines Scheiterns im Viertelfinale des Masters-Turniers in Miami in der Weltrangliste auf Rang drei geklettert und wird damit wieder mit seiner höchsten Karriere-Platzierung geführt. Der 24 Jahre alte Hamburger zog an Rafael Nadal vorbei, der derzeit verletzt pausiert.