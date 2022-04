Nach Herzproblemen: Davies vor Comeback gegen Villarreal

Di, 05.04.2022, 16.58 Uhr

Bayern München kann im CL-Viertelfinale beim FC Villarreal wieder auf Alphonso Davies zurückgreifen. Das kündigte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag an. Der 21-Jährige hat wegen Herzproblemen in Folge einer COVID-19-Erkrankung 2022 noch kein Pflichtspiel bestritten.