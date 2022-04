Ohne Doncic: Dallas und Kleber verlieren zum Auftakt

Sa, 16.04.2022, 22.09 Uhr

Ohne den verletzten Topstar Luka Doncic haben Maxi Kleber und die Dallas Mavericks einen Fehlstart in die Play-offs der NBA hingelegt. In Spiel eins der "best of seven"-Serie gegen die Utah Jazz unterlagen die Texaner in eigener Halle 93:99.