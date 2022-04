Klopp lobt Fan-Aktion für trauernden Ronaldo

Liverpool. Jürgen Klopp hat die Fans des FC Liverpool und von Manchester United für ihre bewegende Aktion für Fußballstar Cristiano Ronaldo gelobt.

In der 7. Minute der Premier-League-Partie der Reds gegen den Ronaldo-Club Manchester United spendeten alle Zuschauer im berühmten Stadion an der Anfield Road für rund 60 Sekunden Beifall: Damit brachten sie ihre Unterstützung für Ronaldo und dessen Partnerin Georgina Rodriguez nach deren schwerem Schicksalsschlag zum Ausdruck.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Exakt so sollte Fußball sein - alle Rivalitäten beiseite in diesem Moment", sagte Klopp nach dem 4:0 für Liverpool. "Es gibt da nur eine Sache die wichtig ist und das war wirklich eine Demonstration von Klasse."

Der 37 Jahre alte Ronaldo trauert mit seiner Partnerin um den gemeinsamen Sohn. Die Formulierung in einer Erklärung vom Wochenbeginn ließ darauf schließen, dass dieser eine Zwillingsgeburt nicht überlebt hat. "Nur die Geburt unseres Baby-Mädchens gibt uns die Kraft, in diesem Moment etwas Hoffnung und Heiterkeit zu haben", hieß es darin.

"Das ist das Schlimmste, das passieren kann", sagte United-Trainer Ralf Rangnick. "Wir stehen hinter ihm. Wir sind alle bei ihm. Wir wünschen ihm und seiner Familie, dass sie zusammen stark sind."

Die Fan-Aktion für Ronaldo in der 7. Minute spielt darauf an, dass der Superstar seit Jahren im Verein und in der Nationalmannschaft die Rückennummer 7 trägt. Alle Profis von Liverpool und Manchester spielten am Dienstagabend mit Trauerflor.

© dpa-infocom, dpa:220419-99-968373/3