Formel 1 im Umbruch: Rennen zwischen Kultur und Kohle

So ein Spalier wie im Albert Park gibt es sonst nur noch in Monza: Zehntausende Fans, die die Rennstrecke stürmen und einem Sieger ganz in Rot huldigen: Der Monegasse Charles Leclerc lässt mit seinem zweiten Sieg im dritten Rennen die ganze Stadt erröten. Vor der Rückkehr der Formel 1 nach Europa führt er nach seinem einsamen Sieg beim Großen Preis von Australien mit 71 Punkten souverän die WM-Tabelle an, während Titelverteidiger Max Verstappen nach 39 der 58 Runden schon zum zweiten Mal ausrollte, und bereits 46 Zähler – also fast zwei Siege – zurückliegt. Nicht nur am anderen Ende der Welt gilt: Ferrari in absoluter Kontrolle.

George Russell rettet die Mercedes-Ehre mit Rang drei

In einem hektischen, aber nicht überragenden Rennen sorgt der Mexikaner Sergio Perez mit Rang zwei für etwas Schadensbegrenzung für Red Bull Racing, während der Brite George Russell mit dem dritten Platz die Mercedes-Ehre retten kann und damit im Ziel sogar noch vor Lewis Hamilton liegt. In der aktuellen WM-Wertung ist der Neuling im Silberpfeil-Team gar Zweiter.

Erneut ohne Punkte bleiben die deutschen Fahrer. Sebastian Vettel erlebt bei seinem ersten Start nach der Covid-Pause ein Horror-Wochenende. Motorschaden am Freitag, Crash in der Qualifikation am Samstag, und auch ein heftiger Einschlag zur Rennmitte am Sonntag. Außer Schäden und Spesen nix gewesen. Immerhin blieb der Hesse im Aston Martin unverletzt, kann aber nur lakonisch bemerken: „Schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden."

Für Mick Schumacher hingegen geht es aufwärts, auch wenn es mit dem allerersten WM-Punkt seiner Karriere nichts wurde. Auf Rang 13 fehlte ihm im engen Mittelfeldgetümmel aber nicht viel. Als persönlichen Erfolg kann er immerhin verbuchen, im Haas-Ferrari erstmals vor dem Teamkollegen Kevin Magnussen platziert zu sein.

Ein perfektes Wochenende für Charles Leclerc

Charles Leclerc hat mit Pole-Position, schnellster Rennrunde und dem vierten Grand-Prix-Sieg in seiner Laufbahn erneut ein perfektes Wochenende hingelegt, und spielt seine Rolle als Kronprinz der Königsklasse perfekt. Nicht mal die obligatorische Frage nach seinen WM-Chancen lässt das jungenhafte Lächeln verschwinden. „Es ist erst das dritte Rennen, da ist es schwierig, jetzt schon über den Titel zu reden. Aber wenn es so weitergeht, haben wir Chancen..." Der runderneuerte Ferrari hat genug Power, geht gut mit den Reifen um und liegt perfekt auf bisher allen Strecken. Mehr noch: „Das war der erste Sieg, bei dem wir den Abstand kontrollierten konnten."

Leclerc gibt dazu perfekt den Teamplayer: „Ohne dieses Auto hätte ich den Job nicht so machen können. Es freut mich für alle, nach den beiden harten letzten Jahren." Vor allem ist die rote Göttin höchst zuverlässig – wie übrigens auch der vielkritisierte Mercedes. Russell und/oder Hamilton holen damit immer wichtige Punkte, noch ehe die erwartete technische Aufholjagd des deutsch-britischen Rennstalls überhaupt richtig begonnen hat.

Max Verstappen zum zweiten Mal ohne Punkte

Womit wir bei der größten Enttäuschung am anderen Ende der Welt wären. Max Verstappen hatte am Start und nach den beiden Neutralisierungen des Rennens nicht wirklich eine Chance gegen den wie einen Strich davonziehenden Rennwagen aus Maranello. Scheinbar nach Belieben nimmt ihm der Ferrari bis zu eine Sekunde pro Runde ab. Seine Reifen körnen stark, die Abstimmung des Autos passt dem Weltmeister nicht, und dann tritt plötzlich auch noch kräftig Benzin im Motor aus – die Hoffnungen für den Titelverteidiger verrauchen nach einem Feuerchen im Heck.

Es ist die zweite Nullnummer nach dem Saisonauftakt in Bahrain. Teamchef Christian Horner übt Kritik an der eigenen Truppe: „So etwas kann man nicht akzeptieren." Es ist nicht ein Problemchen, dass die Aggressivität des Konzernteams schwinden lässt – es sind offenbar viele kleine Faktoren bis hin zum Übergewicht des Autos. Red Bull Racing ist nicht nur gebremst, sondern bremst sich gerade selbst aus.

Red-Bull-Team von der Ferrari-Darbietung überrascht

Dementsprechend mies gelaunt ist Champion Verstappen, nachdem ihm schon das ganze Wochenende über eine innere Unruhe anzumerken war: „Zweimal auszufallen, das ist doch nicht zu glauben! Ich habe viele Punkte verloren. Wenn man um den Titel kämpfen will, darf man sich das nicht leisten. Die Zuverlässigkeit ist eine Katastrophe." Selbst sein väterlicher Freund, Red-Bull-Berater Helmut Marko, kann den Niederländer kaum beruhigen.

Während sie in Milton Keynes schon von einer Ehe mit Porsche träumen, gilt es in den nächsten zwei Wochen die Standfestigkeit und die Schnelligkeit des aktuellen Autos dramatisch zu verbessern. Es ist kein Geheimnis, dass das Auto zu schwer ist und es im Vergleich mit dem großen Rivalen auch an Power fehlt. Daher klingt der Österreicher ungewöhnlich resigniert: „Ferrari hat uns überrascht. Deren Paket war für uns unerreichbar, eine Klasse für sich. Das bereitet uns kräftige Kopfschmerzen."