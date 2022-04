Gleicher Zeitpunkt, gleiches Turnier: Alcaraz jüngster Top-Ten-Spieler seit Nadal

Mo, 25.04.2022, 13.03 Uhr

Tennis-Shootingstar Carlos Alcaraz steht als jüngster Spieler seit seinem spanischen Landsmann Rafael Nadal in den Top 10 der ATP-Weltrangliste. 2005 hatte der Grand-Slam-Rekordsieger mit 18 Jahren den Sprung geschafft, am Montag zog Alcaraz durch seinen Turniersieg in Barcelona im selben Alter nach.