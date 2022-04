Nächstes Benefiz-Spiel eines Bundesligisten: Ukraine zu Gast in Gladbach

Fr, 29.04.2022, 12.39 Uhr

Borussia Mönchengladbach will mit einem Freundschaftsspiel gegen die ukrainische Nationalmannschaft ein Zeichen setzen. Wie die Fohlen am Freitag mitteilten, findet die Begegnung am 11. Mai im Borussia-Park statt.