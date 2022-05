Drama im Keller: Bielefeld steigt ab, Hertha muss nachsitzen

Sa, 14.05.2022, 17.46 Uhr

Was für ein Finish im Bundesliga-Endspurt. Durch ein Tor in der Nachspielzeit rettete sich der VfB Stuttgart auf Platz 15. Hertha BSC hingegen verlor trotz Führung in Dortmund und muss in die Relegation. Arminia Bielefeld dagegen trotzte RB Leipzig ein 1:1 ab, steigt aber dennoch zum achten Mal in die 2. Bundesliga ab.