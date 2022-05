Seeler traut HSV Aufstieg zu - und warnt vor Magath

Mo, 16.05.2022, 13.05 Uhr

Nach dem Zweitliga-Schlussspurt mit fünf Siegen in Serie traut Uwe Seeler dem Hamburger SV die Bundesliga-Rückkehr in der Relegation zu. "Ich hatte zwar schon nicht mehr damit gerechnet, doch jetzt wünsche ich mir und hoffe, dass es gelingt. Es wird allerhöchste Zeit nach so vielen Jahren", sagte Seeler dem SID.