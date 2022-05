Die Sprüche der Bundesliga-Saison 2021/22

Di, 17.05.2022, 06.30 Uhr

Was eine Fahrradkette mit der Zweikampfquote zu tun hat, warum man laut Köln-Trainer Steffen Baumgart im Fußball nicht überdrehen sollte und was Max Kruse am besten schmeckt erfahrt ihr hier. Das sind die Sprüche der Bundesliga-Saison 2021/22.