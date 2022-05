Bierdusche für Mourinho: AS Rom gewinnt die Conference League

Do, 26.05.2022, 08.07 Uhr

Auch "The Special One" kann sich gegen Bierduschen nicht wehren: Nachdem AS Rom sich als erstes Team den Sieg in der Conference League gesichert hat, überraschten die Spieler ihren Trainer Jose Mourinho auf der anschließenden Pressekonferenz.